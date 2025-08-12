Роман Пичугин провелобход территории с местным жителем микрорайона Кашира-3

В рамках работы по улучшению городской среды ВРИП главы округа Роман Пичугин совместно с командой и активным жителем Каширы-3 Игорем Яковлевичем Токарем провели выездной обход по дворам и пешеходным зонам города. Цель мероприятия — услышать мнение жителей, оценить текущую ситуацию и определить приоритетные направления для дальнейших работ, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Во время прогулки были посещены улицы Победы, Металлургов, Ленина — здесь специалисты осмотрели состояние дворов, пешеходных дорожек и общественных пространств. В ходе обхода выявлены конкретные проблемы: в некоторых местах необходимо подпилить деревья для безопасности, в других — убрать накопившийся мусор. Особое внимание уделили двору между домами № 5 и 7 на улице Ленина, где после ремонта наконец планируется восстановить благоустройство. Также обсуждалась необходимость скорейшего демонтажа старых сараев на улице Металлургов, которые мешают благоустройству и создают неудобства.

«Каждый двор — это место, где проходят наши будни. Я хочу, чтобы здесь было чисто, безопасно и уютно для всех жителей», — подчеркнул врип главы округа.

Он отметил важность постоянных обходов и диалога с населением, ведь именно жители лучше всего знают о проблемах своих дворов. Работа по улучшению городской среды продолжается, а такие выездные мероприятия помогают оперативно реагировать на обращения и реализовывать необходимые меры. В ближайшее время планируется выполнение запланированных работ по благоустройству и наведению порядка в дворах и пешеходных зонах города.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.