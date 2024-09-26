Рок-группа из Клина вышла в полуфинал музыкального фестиваля YLETAY

Фестиваль YLETAY уже давно стал одним из самых ожидаемых событий в мире музыки. Он предоставляет уникальную возможность молодым и талантливым исполнителям продемонстрировать свои способности перед публикой на одной площадке с такими «звездами», как «Пикник», «Ария», «Сурганова и Оркест», «Горшенев», «Мельница» и другими. Отборочные туры фестиваля YLETAY — это своеобразный конкурс, который позволяет выявить самых достойных претендентов на участие в финальной части мероприятия, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Группа «НОЧЪ» из Клина тоже решила попробовать свои силы на всероссийском уровне. И результат оказался удачным. Музыкальный коллектив с композицией «Воспринимай» поставили в таблицу полуфинала.

«Мы не ожидали, если честно. Послали несколько композиций. И вот мне позвонили и сказали, что нас допускают к участию в голосовании. И называют песню „Воспринимай“. Она, как говорят, музыканты — неформат, с длинным вступлением. И сам трек некороткий. И написал я ее лет уже 15 назад, хотя мы предлагали рассмотреть и более свежие композиции. Но жюри выбрало именно ее. Сейчас она часто звучит в эфире „Улетайрадио“, — рассказал фронтмен группы „НОЧЪ“ Игорь Осипов.

Группа «Ночь» была основана в 1989 году. Песни коллектива то со своим немного грустно-задумчивым настроением, то с бесшабашной радостью. Каждое творение группы — собственное представление окружающего мира, своеобразное отражение собственных переживаний, которые музыканты пропускают через себя и стремятся донести до слушателей.

Попадет ли группа «НОЧЪ» в финал — решат слушатели. Именно они голосуют за понравившиеся композиции. Сейчас клинские рокеры удерживают 4 место из 20. Но позиции меняются каждую неделю.

Следующий фестиваль планируется провести летом 2025 года, и будущие участники с нетерпением ждут возможности вновь порадовать своих поклонников новыми композициями и выступлениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.