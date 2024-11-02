Родственники вагнеровцев из Архангельска со слезами обратились к Путину

Семьи участников ЧВК «Вагнер» обратились к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой оказать им содействие в получении всех положенных им выплат. Собравшиеся утверждают, что бойцы и их родные были попросту «кинуты», сообщает «Царьград» .

В Архангельске на Аллее Славы собрались близкие погибших бойцов, держа в руках портреты военных, которые не вернулись с фронта, а также флаг ЧВК «Вагнер». Затем одна из матерей прочитала коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину.

В этом обращении говорится, что семьи погибших вагнеровцев сталкиваются с трудностями в получении льгот, положенных семьям, а также выплат на случай смерти кормильца и за государственные награды. При этом ранее представители власти обещали обеспечить данные права.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам, так как надеемся, что вы поможете остановить этот произвол и пренебрежение к погибшим защитникам Отечества. Просим приравнять вагнеровцев к мобилизованным и добровольцам», — обратилась одна из присутствующих.

Главная проблема заключается в сложностях бюрократии. В соответствии с российским законодательством, частные военные компании юридически не существуют. Закон не предполагает их наличие, а участники таких формирований не подписывали контракты с государственными структурами. Только некоторые командиры ЧВК контактировали с государством, а финансовые выплаты производились наличными средствами. Поэтому на сегодняшний день крайне трудно установить даже состав подразделений «Вагнера». Однако, несмотря на все это, общественности хорошо известно, что вагнеровцы активно участвуют в специальной военной операции и уже внесли значительный вклад.

Глава государства отметил, что они должны получать те же льготы и выплаты, что и все остальные. Он настоятельно призвал правительство и министерство обороны принять меры для устранения данной проблемы. Депутатам было предложено внести изменения в законодательство, если это потребуется для восстановления справедливости.