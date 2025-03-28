Родственники подтвердили гибель части многодетной семьи в египетском батискафе

В трагедии с затонувшим в Хургаде батискафом погибла часть многодетной семьи: мать и двое детей не удалось спасти, отец и третий ребенок госпитализированы. Информацию о гибели жителей Выборга подтвердили родственники, сообщает Инфо24 .

По их словам, в морге находятся тела троих членов семьи Гордеевых: 35-летней Людмилы, ее 12-летней дочери Софии и четырехлетнего Кирилла. Отец семейства и брат-близнец Кирилла остались живы и проходят лечение в больнице.

Сообщается, что семья Гордеевых первой вошла в батискаф. Были выложены последние кадры, сделанные Людмилой в Хургаде, а также последнее фото близнецов Кирилла и Ярослава. Известно, что женщина занималась домашним хозяйством, ее муж Виталий работал в строительной компании, а 12-летняя дочь посещала занятия по вокалу.

По последней информации, жертвами разгерметизации туристического батискафа на египетском курорте Хургада стали шесть российских туристов. Также выяснилось, что члены экипажа подводной лодки не умели плавать, о чем пассажиры узнали уже после происшествия.