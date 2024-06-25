Родные объяснили, почему не будут хоронить утонувшую в Сочи 20-летнюю девушку

Семья утонувшей в Сочи 20-летней девушки не будет ее хоронить

Родственники 20-летней уроженки Липецкой области, которая захлебнулась в Черном море во время шторма в Сочи, не намерены ее хоронить. Родные планируют кремировать тело Дианы в Ростове-на-Дону, сообщает MK.Ru .

По словам подруги погибшей, родители не хотят говорить бабушке девушки о ее смерти. Они переживают, что пенсионерка не переживет потерю любимой внучки.

«Не будет ни похорон, ни отпевания, ни могилы», — отметила знакомая.

Она добавила, что семья хочет сказать бабушке, что Диана отправилась в Москву, где успешно обустроила свою жизнь.

Девушка утонула на сочинском пляже «Ривьера» 16 июня. Молодая туристка и ее друг играли в воде, но в какой-то момент ее накрыло волной и унесло в открытое море. Труп Дианы нашли только через 4 дня.