Родившим до 25 лет россиянкам предложили выплаты за каждого ребенка
В Госдуме предложили платить родившим до 25 лет 200 тыс рублей
В Госдуме предложили платить родившим до 25 лет россиянкам по 200 тыс рублей за каждого ребенка, пишет ТАСС.
Отмечается, что проектом предполагаются выплаты вне зависимости от материального положения.
«Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Соответственно, количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается с каждым годом», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
Сумма в 200 тыс. рублей может помочь молодым семьям стать на ноги, уточнили авторы нововведения.
Депутаты предлагают установить срок вступления законопроекта в силу с 1 января 2025 года.