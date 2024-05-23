Родившим до 25 лет россиянкам предложили выплаты за каждого ребенка

сегодня в 06:23

В Госдуме предложили платить родившим до 25 лет 200 тыс рублей

В Госдуме предложили платить родившим до 25 лет россиянкам по 200 тыс рублей за каждого ребенка, пишет ТАСС .

Отмечается, что проектом предполагаются выплаты вне зависимости от материального положения.

«Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Соответственно, количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается с каждым годом», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Сумма в 200 тыс. рублей может помочь молодым семьям стать на ноги, уточнили авторы нововведения.

Депутаты предлагают установить срок вступления законопроекта в силу с 1 января 2025 года.