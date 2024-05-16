Родившая в белгородском магазине 16-летняя школьница скрывала беременность

Семья белгородской школьницы не знала о ее беременности до родов в магазине

Мать 16-летней девушки, которая вместе с ней пришла на собеседование в магазин, до начала родов у дочери не подозревала, что скоро станет бабушкой, пишет Telegram-канал SHOT .

Школьнице удалось скрыть беременность от родителей и бабушки благодаря тому, что живот практически не увеличился во время вынашивания малыша. Отцом ребенка является 18-летний парень, с которым новоиспеченная мать встречается уже 10 месяцев.

Новость о начавшихся родах у девушки шокировала ее мать, но женщина сумела сориентироваться и приняла роды прямо в туалете одного из магазинов в Старом Орле. В итоге на свет появился здоровый мальчик весом 2,3 килограмма и ростом 47 сантиметров.

Скорая помощь отвезла молодую маму и малыша в больницу. Младенца поместили в отделение для новорожденных, а школьницу в реанимацию. Врачи обещают, что с ней все будет хорошо.

Родители девушки, внезапно ставшие бабушкой и дедушкой, не будут писать заявление на 18-летнего парня. Они планируют воспитывать ребенка дружной большой семьей.

Ранее новость о рождении малыша в туалете магазина в Белгородской области шокировала всю страну. Школьница почувствовала схватки во время собеседования в торговом заведении, куда хотела устроиться на работу.