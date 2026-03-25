Родителям в Павловском Посаде рассказали, как уберечь детей от уловок мошенников

В подмосковном Павловском Посаде на предприятии «Экситон» прошла встреча с сотрудниками, в ходе которой им разъяснили, какие схемы используют преступники для воздействия на детей и каковы могут быть последствия таких действий. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Перед аудиторией выступил старший помощник прокурора города Павловский Посад Николай Фаворитов. Он объяснил слушателям, как защитить своих сыновей и дочерей от действий злоумышленников.

Специалисты советуют родителям налаживать с детьми доверительные отношения и регулярно отслеживать, чем ребенок занят в интернете. Если же аккаунт был взломан, необходимо незамедлительно связаться со службой поддержки соответствующего сервиса.