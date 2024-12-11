Родителям рассказали, сколько часов активности на улице нужно ребенку зимой

Одного-двух часов в день на улице для ребенка будет достаточно для поддержания необходимого тонуса, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Лариса Назарова.

«Для выработки гормонов радости и удовольствия необходимо движение. Поощряйте у ребенка походы на каток с друзьями, игры на свежем воздухе, посещение спортивных секций», — сказала Назарова.

Она посоветовала установить таймер на период выполнения домашних заданий — небольшие перерывы на физическую активность каждые полчаса помогут ребенку быть продуктивнее. Можно устроить танцевальную минутку или сделать несколько простых упражнений.

«Иногда мы недооцениваем важность разнообразия сенсорных впечатлений в холодное время года. Яркая одежда, необычные цвета в домашнем интерьере, фактурные ткани и обложки для тетрадей — все это способствует переключению с серо-черной гаммы зимнего периода в сочные краски лета. Даже подростки, предпочитающие черные джемперы и водолазки, не откажутся от ярких носков, шнурков или значков неоновой расцветки», — считает педагог-психолог.

Назарова отметила, что приятные ароматы в доме, мягкие текстуры пледов и свитеров, световая гирлянда на окне, уборка своей комнаты под музыку — все это поможет вывести ребенка из «режима спячки» и даст энергию для продуктивного дня.