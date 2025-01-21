Родителям рассказали, почему не стоит обнимать ребенка без его желания

Психолог Куликова: обнимать своего ребенка без его желания не стоит

В любом возрасте ребенка не стоит обнимать без его желания, так как все люди разные, а значит, потребность в телесном контакте индивидуальна, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Надежда Куликова.

«Если малыш напряжен, отталкивает обнимающего, настаивать точно не стоит. Постарайтесь понять причину. Возможно, ему неприятно обнимать чужих людей, или он обладает повышенной чувствительностью, а может быть, дело просто в том, что ваш шерстяной свитер колется», — сказала Куликова.

Она отметила, что некоторым детям комфортно укутываться в плед или одеяло, обкладывать место отдыха плюшевыми игрушками — это может быть определенной альтернативой телесному контакту.

«Часто самые „ершистые“ ребята нуждаются во внимании, в том числе и телесном, больше других детей. Именно в этом возрасте ребенок особенно чувствителен и раним. Старайтесь обнимать подростка, но делайте это не при сверстниках или одноклассниках. Обратите внимание на то, принято ли обниматься при встрече и прощании в компании подростка. И если это не так, то объятия родителей тоже могут быть восприняты негативно, ведь подросток больше ориентируется на друзей», — пояснила психолог.

Также специалист посоветовала не заставлять себя обнимать ребенка — дети чувствуют неискренность.

«Если маме сложно обнимать ребенка, попробуйте найти замену: подберите игрушку, которая „умеет“ обниматься (кот-батон, гусь-обнимусь), поговорите с ребенком и придумайте ритуал передачи любви только для вас двоих. Например, держаться за руку, укрывать одеялом перед сном, делать прически, играть в жмурки и другие контактные игры», — заключила Куликова.

21 января отмечается Международный день объятий. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.