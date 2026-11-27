Родители вместе с детьми проверили знания на региональной акции «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ с родителями!» 26 ноября в школе № 32 в Мытищах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники региональной акции «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ с родителями!» познакомились с процедурой государственных экзаменов. Организаторы подробно рассказали о порядке их проведения и показали, как проходит регистрация. Затем все желающие приступили к выполнению заданий.

Перед началом участников поприветствовали первый заместитель председателя совета депутатов городского округа Мытищи Наталья Гречаная и заместитель начальника управления образования Александр Ракин.

«Мы хотим показать, что экзамены — это нестрашно. Главный враг выпускника — волнение, и чаще всего оно охватывает как раз тех, кто хорошо подготовлен. Мы проводим такие акции, чтобы родители сами прошли этот путь. Тогда они смогут спокойно объяснить детям: самое важное — это уверенность в себе», — подчеркнул Александр Ракин.

Родители отметили, что мероприятие помогло им лучше понять условия, в которых дети сдают экзамены. Теперь они смогут эффективнее поддерживать выпускников при подготовке.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.