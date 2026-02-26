Родители выпускников в Долгопрудном сдали пробный ЕГЭ

Родители одиннадцатиклассников 26 февраля приняли участие во всероссийской акции и написали пробный ЕГЭ по математике в школе №14 в Долгопрудном, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В акции «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями» участвовали около 100 человек — родители, классные руководители, директора школ, депутаты и сотрудники администрации округа. Они выполнили 14 заданий по математике базового уровня и сразу проверили свои ответы.

Участникам показали, как организована работа пунктов проведения экзамена: медицинское сопровождение, регистрация и рассадка в аудиториях, рабочие места, контроль за объективностью процедуры, печать и сканирование контрольных измерительных материалов.

После экзамена родители отметили доброжелательную атмосферу и четкий алгоритм проведения испытаний. По их словам, такой опыт поможет поддержать детей и снизить волнение перед экзаменами.

3 марта родители девятиклассников смогут пройти пробный ОГЭ по русскому языку. Экзамен начнется в 15:00 в гимназии №13 по адресу: ул. Молодежная, д. 10а. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6998459a493639b89b236a69/ и взять с собой паспорт. Вопросы можно задать по телефону горячей линии управления образования администрации Долгопрудного: +7 (495) 408-50-42.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.