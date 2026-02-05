Родители в России все чаще отказываются учить ребенка в школе

Все большее количество школьников в РФ переходят на домашнее обучение, уходя из общеобразовательных учреждений. За год число подобных случаев увеличилось на 17%, в чем риск этого, рассказала « Царьграду » детский психолог Дарья Дугенцова.

Семейное обучение и отказ от ходьбы в школу набирает популярность в России. В Госдуме подобную систему подвергают критике. Бытует мнение, что те, кто учится дома, демонстрируют более низкие результаты, в отличие от сверстников, посещающих стандартные школы.

Дугенцова тоже раскритиковала этот тренд. Некоторые родители, чтобы защитить ребенка от буллинга и стресса, решают отправить его на домашнее обучение, чтобы контролировать. Но в подростковом возрасте подобный подход оказывает негативное влияние на эмоциональное развитие ребенка.

Детский психолог подчеркнула, что качество обучения дома в РФ страдает по сравнению со школьным. Если лишить подростка личностного общения, у него замедляется эмоциональное развитие.

Правильную социализацию ребенок может получить только если будет пребывать в коллективе. Прогулки и встречи с ровесниками не станут альтернативой учебы в школе.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.