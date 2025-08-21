Родители в Химках могут записать детей в IT-клуб и спортивные секции

На базе общеобразовательной школы «Лидер» в Химках прошел день открытых дверей. Родители познакомились с педагогическим коллективом, а также смогли записать детей на дополнительные секции и кружки, сообщает пресс-служба администрации округа.

В прошлом году в учебном заведении открыли общегородской инновационный центр цифрового образования детей. Новое пространство получило название «IT-куб». Дети под руководством педагога программируют роботов, учатся создавать приложения для смартфонов, работают с виртуальной и дополненной реальностью. Обучение проходит бесплатно.

«В нашей школе работают и спортивные секции. Особой популярностью пользуется чирлидинг, баскетбол и художественная гимнастика», — сказала заместитель директора Евгения Купп.

Также в школе уже четвертый год работает секция по баскетболу. На занятия приходят ученики с 1 по 11 класс. Дети участвуют в соревнованиях и турнирах. Летом ребята выезжают в спортивные лагеря.

Обучение групп стартует с 8 сентября. По всем вопросам можно обратиться к руководителю центра «IT-куб.Химки» — Александру Иванову (t.me/ivanov_science). Адрес центра цифрового образования детей: ул. Германа Титова, стр. 16.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.