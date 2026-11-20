Родители Свердловской области будут получать уведомления о приходе детей в школу

В Свердловской области около 250–260 школ планируют подключить к боту в МАКС: он сообщит родителям о приходе и уходе ребенка. Участие будет добровольным и бесплатным, передает ОТВ-Екатеринбург .

До конца 2026 года к системе намерены подключить около 100 школ, еще 150–160 — в первом квартале 2027-го. Первая волна охватит учебные заведения по всей Свердловской области.

Замгубернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в программе «Открытый диалог на ОТВ» сообщила, что родители положительно оценили сервис. По ее словам, они смогут доверить получение уведомлений другим законным представителям, например бабушкам и дедушкам.

В большинстве школ уже есть необходимые для работы системы турникеты. Регион возьмет на себя дополнительные расходы на программное обеспечение, поэтому семьям не придется платить за подключение.

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