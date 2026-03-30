Родители школьников в Клину сдали пробные ОГЭ и ЕГЭ

Акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями» прошла 28 марта в четырех школах городского округа Клин. Родители выпускников познакомились с процедурой проведения экзаменов и типами заданий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию организовали на базе гимназии имени В.Н. Татищева, гимназии имени В.И. Танеева, лицея имени Д.И. Менделеева и школы имени Маргариты Калининой.

Родителям предложили пройти через основные этапы экзаменационной процедуры, чтобы на практике понять, как проводится государственная итоговая аттестация. Мероприятие направлено на снижение тревожности в семьях перед началом основного периода экзаменов.

