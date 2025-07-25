Родители школьников получат прожиточный минимум перед учебным годом

Депутаты Госдумы от разных фракций разработали законопроект о введении ежегодной выплаты для семей с детьми школьного возраста, сообщает ТАСС .

Согласно документу, один из родителей (или законных представителей) будет получать сумму в размере общероссийского прожиточного минимума (сейчас 17 773 рубля) перед началом учебного года.

Выплату смогут получить родители детей от 6 до 18 лет (если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября), законные представители инвалидов и лиц с ОВЗ от 18 до 23 лет, продолжающих обучение.

Выплата предусмотрена на каждого ребенка в семье.

Предложение появилось вслед за заявлением премьер-министра Михаила Мишустина о введении с 2026 года налоговых вычетов для малообеспеченных работающих родителей. Новый законопроект расширяет поддержку, делая ее универсальной для всех семей со школьниками независимо от дохода.