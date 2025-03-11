Родители школьников из Жуковского могут сдать ЕГЭ 14 марта

Жуковский примет участие в ежегодной Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Акция пройдет 14 марта на базе школы № 13, а в период с 17 по 31 марта — во всех городских общеобразовательных организациях. Участие в мероприятии примут родители (законные представители) выпускников и приглашенные гости, сообщает пресс-служба администрации Жуковского.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования, познакомить родительскую общественность с экзаменационной процедурой и правилами проведения ЕГЭ.

Для того, чтобы принять участие в акции необходимо обратиться к классному руководителю ребенка. С собой на пробный экзамен нужно будет взять паспорт и черную гелевую ручку.

В этом году предлагается провести ЕГЭ по математике базового уровня с использованием сокращенных контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.