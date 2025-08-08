Родители с детьми стали главными гостями экстрим-фестиваля в Москве

На основе обезличенных данных в столице провели анализ посещаемости международного фестиваля экстремального спорта «Экстремальные московские городские игры», который впервые состоялся в Москве 3 августа. Главной тенденцией стало семейное посещение: каждый пятый зритель был младше 17 лет и пришел на мероприятие с родителями, следует из данных платформы МТС Геоэффект.

Эксперты МТС Геоэффект изучили данные о гостях фестиваля, прошедшего на РЖД Арене в первое воскресенье августа. Всего за день его посетили около 50 тысяч человек. Основной тренд — семейный формат: 72% гостей были родителями, а 20% зрителей — детьми и подростками до 17 лет.

Среди взрослых участников 58% придерживаются здорового образа жизни.

Большинство гостей — 85% — оказались жителями Московского региона. Однако мероприятие также посетили гости из 68 регионов России и 50 зарубежных стран. В топ-5 российских регионов по посещаемости вошли:

Краснодарский край (3%);

Санкт-Петербург (2,5%);

Нижний Новгород (2%);

Владимирская область (1%);

Приморский край (1%).

Среди иностранцев чаще всего присутствовали жители Беларуси, Таджикистана, Киргизии, Казахстана и Китая (по 1-2% от общего числа). В сумме доля гостей из других регионов и стран составила 15%.

Наиболее активной возрастной группой стали зрители 35–44 лет — 25% от общего числа. Меньше всего было гостей старше 64 лет — 4,5%.

К РЖД Арене большинство добиралось на общественном транспорте: лишь 40% приехали на личных автомобилях.

Пик посещаемости пришелся на 18:00–20:00 — время проведения экстрим-шоу. В программу также вошли чемпионат России по роллерному спорту и Кубок мира по воркауту.

В фестивале участвовали ведущие экстремальные спортсмены из более чем 15 стран, включая Австралию, Францию, Чехию, Коста-Рику, Японию, Испанию, Италию, США и Россию.

Организатором выступил департамент спорта города Москвы.