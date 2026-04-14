Родители проверили школьный завтрак в лицее № 8 Солнечногорска

Проверка питания по программе «Родительский контроль» прошла 14 апреля в лицее № 8 городского округа Солнечногорск. Родители продегустировали завтрак и оценили качество блюд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Солнечногорск продолжается реализация программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Родительский контроль». Очередная проверка организации питания состоялась 14 апреля в лицее № 8. К родителям присоединилась депутат совета депутатов округа Светлана Лаврова.

Участники попробовали завтрак, в который вошли каша «Дружба», йогурт, ягодный соус, кофейный напиток и хлеб. После дегустации родители заполнили чек-листы, оценив свежесть и качество продуктов, сервировку и подачу, а также оставили комментарии.

«Меню постепенно расширяется: вводятся новые позиции с учетом пожеланий учащихся и их родителей. Работники столовой отмечают, что обновленный ассортимент пользуется популярностью у детей. Кроме того, в течение недели отсутствуют повторы — каждый день предлагаются разные первые и вторые блюда», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В текущем учебном году меню стало более разнообразным. На завтрак школьникам предлагают не только каши и омлеты, но и вареники, хлопья с молоком, йогурты, блины со сгущенным молоком или вареньем. В обеденный рацион включили говядину по-мексикански с гречкой, плов и овощной суп «Минестроне» с кабачком.

«Родители остались довольны. Рацион сбалансированный и соответствует единому стандарту Московской области. Такие проверки проходят во всех школах и детских садах округа регулярно», — подчеркнула Светлана Лаврова.

Принять участие в дегустации родители могут один раз в три месяца. Для этого нужно обратиться к классному руководителю или социальному педагогу либо подать заявку через ФГИС «Моя школа».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.