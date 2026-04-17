Родители проверили школьное меню в Солнечногорске

Родители попробовали блюда, которые получают школьники на обед: картофельный суп, отварной картофель с зеленью, котлеты, салат из свежих огурцов и помидоров с зеленым горошком, а также кисель. По итогам дегустации участники отметили, что еда приготовлена «по-домашнему», и положительно оценили ее вкусовые качества.

После встречи депутат совета депутатов Ирина Донская обсудила с родителями организацию питания в школе.

«Очень важно обеспечивать детей качественным, здоровым и сбалансированным питанием. Программа «Родительский контроль» губернатора Подмосковья Андрея Воробьева позволяет сделать процесс организации питания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях максимально прозрачным. Такие проверки в округе проходят на регулярной основе», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Принять участие в дегустации могут родители или законные представители учащихся. Для этого необходимо обратиться к классному руководителю, социальному педагогу или подать заявку через ФГИС «Моя школа».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.