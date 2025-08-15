Родители проверили качество ремонта в детском саду Солнечногорска

сегодня в 16:07

Родители воспитанников проверили качество текущего ремонта в дошкольном отделении лицея № 8 по улице Центральной в Солнечногорске. К родительскому контролю присоединился депутат округа Андрей Дорошенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гостям рассказали об объеме проведенных работ как в здании, так и на прилегающей территории.

«В июле нам были выделены денежные средства, которые позволили заменить двери, обновить цоколь, дорожки, уложить новую плитку», — сообщила руководитель МБУ «Лицей № 8» Светлана Игнатова.

Как отметили в учреждении, работы были направлены на повышение комфорта и безопасности малышей.

«Было очень много неравнодушных, интересующихся родителей. Они позитивно оценили ремонт и поделились пожеланиями на будущее по облагораживанию внешнего вида детского сада», — прокомментировал депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск Андрей Дорошенко.

В дошкольном учреждении лицея № 8 организовано шесть групп. Его посещают порядка 250 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.