Родители почти 309 тыс детей в Подмосковье получают единое пособие

На сегодняшний день в Московской области единое пособие получают 175,5 тыс. родителей на 308,9 тыс. детей. Также выплата установлена 17,1 тыс. беременных женщин. Об этом сообщает пресс-служба СФР по Московскому региону.

При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи. Кроме того, учитывается трудовая занятость родителей. Дети и родители при этом должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России.

«Для получения выплаты доходы семьи не должны превышать региональный прожиточный минимум на человека. В столице он составляет 22 662 рубля, а в Московской области — 18 296 рублей. Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет периода начинается за месяц до даты подачи заявления», — уточнил управляющий ОСФР по Москве и Московской области Сергей Алещенко.

На ребенка до 17 лет размер пособия равен 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей (8 873,50, 13 310,25 и 17 747,00 рублей). При этом для беременных женщин он составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения (9 971,50, 14 957,25 и 19 943 рубля).

В Московской области заявление можно подать как в электронном виде через портал госуслуг, так и в клиентской службе СФР по месту жительства. Для получения пособия в столице нужно подать электронное заявление через портал mos.ru.

Опекуны (попечители) могут обратиться в любой центр госуслуг «Мои документы». Семьям участников СВО нужно обратиться в единый центр поддержки либо в один из флагманских центров госуслуг «Мои документы».

В соответствии с законодательством единое пособие в столице осуществляется органами социальной защиты населения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.