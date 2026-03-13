Родители и депутаты проверили школьное питание в Химках

Контроль качества школьного питания прошел 12 марта в школе «Триумф» в Химках. Родители и депутаты продегустировали блюда, оценили их вкус и соответствие санитарным требованиям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В проверке приняли участие родители учеников и депутаты. Они попробовали блюда из меню, пообщались с детьми и сотрудниками школы, а также ознакомились с организацией работы столовой.

«Пища должна приносить пользу и удовольствие растущему организму. Мы строго следим за качеством продуктов, соблюдением технологий приготовления и разнообразием рациона. Наша цель — сделать школьные завтраки и обеды вкусными, сытными и любимыми детьми», — прокомментировал депутат партии «Единая Россия» Валентин Герасимов.

Представители школы сообщили, что все блюда готовят непосредственно в столовой — от супов до выпечки. Продукты поступают со школьного комбината питания, где контролируют соблюдение санитарных норм. Каждое блюдо имеет сертификат качества и готовится по технологической карте, а меню соответствует государственным стандартам.

«Такой формат общественного контроля с участием родителей и депутатов делает систему питания прозрачной», — отметил лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

По санитарным правилам в блюдах ограничено содержание соли, сахара и насыщенных жиров, исключены специи. Пищу готовят на пару, отваривают или запекают в пароконвектомате. Блюда не повторяются два дня подряд. В день проверки гостям предложили овощной суп, тушеный картофель с мясной котлетой, овощной салат, компот из сухофруктов и хлеб на выбор. По итогам анкетирования 95% оценок оказались положительными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.