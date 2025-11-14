Родитель оплатил долги по алиментам в 690 тыс после угрозы уголовного наказания

Дубненским городским отделением судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области взыскана крупная задолженность по алиментам на содержание 4 детей. Мужчина длительное время уклонялся от уплаты назначенных судом сумм, накопив долг свыше 690 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Несмотря на применение мер воздействия, включая временный запрет управлять автомобилем и выезжать за границу, а также наказания обязательными работами сроком на 40 часов, гражданин все равно продолжал игнорировать обязательства перед детьми. Лишь угроза возбуждения уголовного дела стала мотивирующим фактором для погашения всей суммы долга.

Теперь контроль над своевременностью будущих платежей передан сотрудникам органов принудительного исполнения.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.