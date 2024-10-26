«Родина гражданам ничего не должна»: мэр Невинномысска дал понятие патриотизма

Мэр Невинномысска Михаил Миненков заявил, что «Родина гражданам ничего не должна», а, наоборот, они должны Родине. Также он призвал рожать детей «для себя» и отметил, что государство не обязано за это платить, сообщает «Подъем» .

Миненков словами о том, что «Родина гражданам ничего не должна», а рожать детей надо «для себя», не спрашивая «сколько за это заплатят денег», дал свое определение патриотизма.

«За хороший секс, где появится ребенок, мы еще и деньги платим», — заявил Миненков изданию «Подъем».

Мэр считает, что детей надо рожать для того, чтобы в старости они смогли помогать своим родителям. При этом, по его словам, граждане не должны просить денег у государства за роды.

На вопрос, зачем тогда нужны власти, он ответил, что «государство — это строй, который регулирует правила жизни». Градоначальник добавил, что если человек не хочет жить в стране, то он вправе ее покинуть.

При этом Миненков считает, что государство оценит вклад гражданина, если тот сделает что-то полезное, например, заведет многодетную семью, изобретет что-нибудь или прославит Россию.