Родилась недоношенной: у Снуп Догга умерла 10-месячная внучка

Дочь американского рэп-исполнителя Келвина Кордозара Бродуса-младшего, более известного под псевдонимом Snoop Dogg, заявила о смерти ее маленькой дочери и внучки музыканта, сообщает «СтарХит» .

Девочке было всего 10 месяцев, почти весь этот период она находилась в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Девочка родилась на 3 недели раньше положенного срока.

25-летняя дочь Снупа Догга Кори Бродус замужем за Уэйном Дьюсом. В прошлом марте пара сообщила о радостном событии — они впервые стали родителями. Молодая мать поделилась в соцсетях фотографией ножек спящей новорожденной.

«Наша принцесса родилась шестимесячной. Я рыдала и рыдала, сравнивала и сравнивала, виня себя за то, что не смогла дать ей все, что ей нужно. Моя малышка родилась на 25-й неделе и она лучшая!» — поделилась Кори с подписчиками.

Дочь известного музыканта обратилась к врачам, думая, что у нее просто проблемы с пищеварением. Но обследование выявило более серьезную угрозу. У Кори обнаружили HELLP-синдром — крайне опасное осложнение беременности, которое возникает на фоне тяжелого позднего гестоза.

В настоящее время знаменитый дедушка работает над новым альбомом и пока никак не прокомментировал трагедию. В 2019 году у рэпера скончался внук. Речь идет о сыне его старшего сына Корда. Малышу было всего 10 дней от роду.

