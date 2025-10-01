Роддом в Химках открылся после капитального ремонта

В городском округе Химки после капитального ремонта начал работать роддом. В полностью обновленном здании организованы 6 индивидуальных родильных залов с возможностью партнерских родов, 2 операционных, комфортные палаты совместного пребывания с малышом. Прием пациенток начался с сегодняшнего дня — врачи уже дважды приняли роды, на свет появились 2 мальчика, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Подмосковье выстроена одна из самых эффективных систем родовспоможения в стране — это сочетание профессионализма врачей и современного медицинского оборудования. Для нас принципиально важно, чтобы столь значимое событие в жизни женщины проходило в комфортных условиях. В обновленном роддоме в Химках все палаты стали одно, двух и трехместными с санузлами и душевыми. После ремонта ожидается рост числа родов в учреждении на 30%», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Для беременных с инфекционными заболеваниями оборудован мельцеровский бокс с отдельным входом и надежной изоляцией для предупреждения распространения инфекции, индивидуальным родзалом и палатой для новорожденного. В роддоме работают 29 врачей и 38 специалистов со средним медицинским образованием.

Подробнее узнать о системе родовспоможения Московской области можно по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8(800)550-30-03, а также на профильном интернет-портале (https://mama.zdrav.mosreg.ru/).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.