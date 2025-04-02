Робототехнический фестиваль Robosense стартовал в Электростали

В Электростали в дошкольном отделении школы № 22 стартовал робототехнический фестиваль Robosense. Маленькие изобретатели соревновались в номинации «Юниоры». В данной категории участвуют дети от 5 до 7 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ребята, проявляя фантазию и творческие способности, создавали оригинальные и креативные фигуры из LEGO. Дети отлично справились с непростыми заданиями фестиваля и получили подарки. Фестиваль Robosense продолжится и завтра, где свои навыки и способности продемонстрируют другие команды дошкольников.

Робототехнический фестиваль RoboSense ежегодное мероприятие, которое включает в себя несколько соревновательных и творческих номинаций. В нем участвуют дети разных возрастов: дошкольники и ученики школ. Главной задачей фестиваля является привлечение детей и молодежи к инновационному техническому творчеству в области робототехники, а также развитие у обучающихся навыков практического решения задач в конкретных профессиональных ситуациях и работы с техническими устройствами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.