Робота-газонокосильщика вывели для ухода за газонами в Сергиево-Посадском округе

Администрация Сергиево-Посадского округа при покосе газонов начала использовать робота-газонокосильщика. Этот аппарат ранее использовался на рекультивированном полигоне в Парфеново — он окашивал склоны. Теперь его планируют использовать для скоса травы в населенных пунктах округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Роботизированная косилка очень хорошо работает. Сейчас мы тестируем ее, чтобы освободить рабочие руки и задействовать людей в других работах. Машинка управляется с пульта, колеса работают на 360 градусов, нож опускается электрически на нужную высоту. Вот и все для полноценной работы», — рассказывает оператор робота Евгений Шваров.

Говорить о полной автономности не приходится. Робот зависит от человека, который управляет им и доставляет к месту работы. Кстати, весит он около 400 кг. Такую тяжелую газонокосилку привозят на специальной технике или эвакуаторе. Да и доделывать за ним тоже иногда нужно. Впрочем, кроме этого минуса есть и плюсы.

«В принципе, по временному отрезку она выполняет намного быстрее. Если мы возьмем, допустим, 3-4 сотрудника с триммерами, то эта машинка на 75% быстрее выполнит ту работу, чем те сотрудники, которые будут косить вручную. Поэтому считаю, что данная техника целесообразна для покоса больших площадей», — считает Евгений Николаевич.

Кстати, водители могли видеть подобные аппараты на федеральных автотрассах. Робот ездит по склону, а оператор управляет им с обочины. Занимательное зрелище.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.