Робот Вита обработала 35 тыс звонков в Подмосковье

Голосовой помощник в сфере ветеринарии Вита приняла более 35 тыс. звонков в Московской области, при этом 64% обращений она обработала без участия оператора. Сервис работает круглосуточно и помогает жителям получить информацию и оставить обращения, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Голосовой помощник Вита консультирует жителей по вопросам ветеринарии. Робот подсказывает контакты и график работы ветклиник, переключает на ближайшую станцию, информирует о контроле безнадзорных собак и профильных услугах. Также через Виту можно оставить обращение по борьбе с борщевиком Сосновского.

Преимущество сервиса — в скорости и доступности. Пользователям не нужно искать информацию в интернете или обзванивать клиники: данные актуальны и проверены, а линия работает круглосуточно.

Связаться с голосовым помощником можно по телефонам +7 (800) 550-65-22 и +7 (495) 668-01-25. Подробнее об ИИ-практиках региона размещено на портале «Цифровой регион».

Внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта в Подмосковье соответствует задачам национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.