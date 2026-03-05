Робот Галина приняла 145 тыс звонков в МФЦ Подмосковья

Голосовой помощник МФЦ Подмосковья Галина с начала 2026 года обработала более 145 тыс. звонков, из которых 87 тыс. — без участия операторов. Сервис работает круглосуточно, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Галина записывает и отменяет визиты в офисы МФЦ, информирует о графике работы, проверяет статус заявления и консультирует по наиболее востребованным услугам. Кроме того, сервис самостоятельно обзванивает заявителей и сообщает о готовности документов.

Чаще всего жители региона в этом году обращались за проверкой статуса заявления, записью в МФЦ и консультациями по услугам Росреестра.

Связаться с голосовым помощником можно по номеру 122, добавочный 3. Информация о других ИИ-практиках Московской области и возможность подать заявку на их пилотирование доступны на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.