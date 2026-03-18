Робот «Добродел» обработал 578 тыс обращений в Подмосковье

С начала 2026 года робот «Добродел» обработал более 578 тыс обращений жителей Подмосковья в сервисе «Решаем проблемы вместе». Система автоматически распознает сообщения и направляет их ответственным исполнителям, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Робот «Добродел» работает с 2022 года и помогает анализировать обращения жителей региона. Он определяет суть проблемы, присваивает ей одну из 1857 тематических категорий и передает задачу профильному блоку для дальнейшей работы.

С начала 2026 года более 174 тыс сообщений прошли автомодерацию без участия специалистов. Это позволило ускорить обработку обращений и передачу их на исполнение.

Подробная информация о цифровых решениях региона и возможностях их пилотирования размещена на портале «Цифровой регион». Внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта соответствует задачам национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.