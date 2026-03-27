Робо-партнеры могут убить реальные отношения: мнение психолога

Технологии, которые всегда подстраиваются под человека, способны сформировать нереалистичные ожидания и снизить интерес к живому общению, сообщила РИАМО психолог Александра Граждан.

«Если говорить о так называемых робо-партнерах, то на сегодняшний день таких технологий в полноценном виде не существует. Но если представить, что они появятся, то действительно возникают определенные риски. Такой „партнер“ будет всегда соглашаться, не спорить, подстраиваться, не предъявлять требований», — сказала Граждан.

Она добавила, что это может формировать нереалистичные ожидания от реальных отношений, где человек — это всегда автономная личность со своими границами, желаниями и потребностями.

«В таком случае возможна фрустрация в реальных отношениях и снижение мотивации их строить, потому что взаимодействие с живым человеком всегда сложнее, чем с управляемой системой. Но это все-таки сценарий скорее отдаленного будущего», — отметила психолог.

Граждан подчеркнула, что при этом важно не впадать в крайности. Идеи о том, что люди «отупеют» и перестанут сами что-то делать, не подтверждаются историческим опытом. Даже при высокой степени автоматизации люди сохраняют поведенческую автономию и базовые навыки.

«Наиболее реалистичный сценарий — это рост разнообразия стратегий: кто-то будет активно делегировать задачи, кто-то сознательно сохранять участие в них. Технологии сами по себе не ведут к деградации, они меняют структуру повседневной жизни и выборов», — рассказала специалист.

Единственный момент — это может влиять на чувство компетентности, на переживание «я справляюсь сам». Это, в свою очередь, потенциально затрагивает самооценку и уверенность. Но при этом у человека остается выбор: делегировать процессы или выполнять их самостоятельно.

Ранее китайская компания Unipath выпустила прототип «робо-жены». Такая «супруга» может провести на работу, сделать уборку и даже приготовить завтрак.

