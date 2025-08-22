РКН отреагировал на сбой в Google Meet, который «заменил» россиянам WhatsApp*

Роскомнадзор не вводил ограничений на работу приложения для звонков Google Meet

Роскомнадзор (РКН) не вводил ограничительных мер в отношении популярного приложения для звонков и видеовстреч Google Meet, сообщили РИАМО в ведомстве. Сегодня российские пользователи массово жаловались, что в программе, которой россияне начали пользоваться после ограничений звонков в WhatsApp* и Telegram, произошел сбой.

«Ограничительные меры не предпринимались», — сообщили РИАМО в Роскомнадзоре.

Ранее на сайте Downdetector, который мониторит сбои в работе интернет-приложений и сервисов, пожаловались на неполадки в работе Google Meet в России. О сбоях заявляли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Ивановской, Смоленской областей.

По словам пользователей, они не могли совершить звонок в приложении. При этом в СМИ утверждалось, что за границей Google Meet работал без проблем.

После того, как Роскомнадзор ввел частичные ограничения на голосовую связь в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp*, Google Meet занял второе место в списке самых скачиваемых бесплатных приложений для общения в российском App Store.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.