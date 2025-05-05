Рязанский кефир оказался в центре внимания после программы о Путине

Неожиданный гастрономический тренд возник после ночного визита журналистов к Владимиру Путину. Президент, встречая гостей за полночь, предложил на выбор не традиционные чай или кофе, а кефир и ряженку от рязанского производителя. Этот момент сразу же вызвал ажиотаж среди покупателей — уже к полудню понедельника кефир с полок московских магазинов практически исчез.

Как выяснилось, привычка Путина пить кефир по вечерам — давняя. Еще 25 лет назад, в начале своего первого президентского срока, он рассказывал «Комсомолке» об этом ритуале. Сейчас к нему добавилась и ряженка того же производителя.

Журналистам удалось найти только ряженку — по их оценкам, напиток оказался качественным, с натуральным молочным вкусом. При этом цена остается демократичной: литровая бутылка кефира жирностью 3,2% стоит около 140–150 рублей, а пол-литра ряженки — 65–75 рублей.

Остается открытым вопрос: надолго ли рязанский кефир сохранит статус «напитка № 1» или это лишь временный ажиотаж? Пока же продавцы лишь разводят руками — товар раскупают быстрее, чем успевают завозить, указано в публикации.