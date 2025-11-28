Рядом с совершенством трудно остаться собой: почему вредно быть «хорошей мамой»

Когда мама пытается быть безупречной, атмосфера в семье становится слишком ровной, почти безжизненной. На первый взгляд, это выглядит как благополучие: все под контролем, все сделано правильно, нет вспышек и «слабостей». Но внутри идеальной картинки ребенку часто бывает тревожно, ведь рядом с совершенным человеком трудно оставаться собой, сообщила РИАМО психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн.

«Ребенок словно попадает в мир, где ошибок не существует, а значит, ему тоже ошибаться нельзя. Так формируется перфекционизм, боязнь собственных промахов. И в результате постепенно пропадает доверие к собственным чувствам. Ведь мама всегда знает, как лучше, всегда реагирует правильно», — сказала Гольдштейн.

Она подчеркнула, что у ребенка остается меньше пространства для самостоятельных решений. Со временем появляется еще один риск — эмоциональная дистанция.

«Детям трудно делиться переживаниями с теми, кто никогда не показывает собственных. Если ребенок не видит, как взрослый справляется с трудностями, не наблюдает живых эмоций, не получает примера уязвимости, идеальность превращается в стеклянную стену: мама рядом, но до нее не дотянуться», — предупредила специалист.

По ее словам, в итоге ребенок учится подавлять свои чувства, подстраиваться и соответствовать. Он становится «удобным». И самое ужасное, что он перенимает установку «меня любят только тогда, когда я не совершаю ошибок».

Почему матерям сложно признать ошибки?

При этом, по мнению эксперта, мамам трудно признавать, что они могут ошибаться, и дело здесь не в гордости. Чаще всего за этим стоит глубинный страх: «Если я сделаю что-то не так, я причиню вред своему ребенку». Многие женщины растут в культуре, где материнство представлено как священная обязанность, а не как обычная человеческая роль, в которой ошибки неизбежны. Отсюда ощущение, что нужно постоянно соответствовать идеалу, держать планку.

Иногда причина в детском опыте самой мамы, добавила Гольдштейн. Если в ее семье слабость была непозволительной, а прав был всегда только взрослый, то и своему ребенку она транслирует установку «ошибаться нельзя».

«И, конечно, огромное влияние оказывает чувство вины, то самое, которое постоянно шепчет: „Ты должна была сделать иначе… Ты могла бы лучше…“ Когда мама живет под таким внутренним давлением, ей сложно признать ошибку открыто, не потому что она не хочет, а потому что боится рухнуть под тяжестью собственной же ответственности», — уточнила психолог.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году он выпал на 30 ноября. Символом Дня стала незабудка, которая по древним поверьям способна напоминать о забытых близких.

