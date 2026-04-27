Приставы ищут зятя Шаца* и Лазаревой** из-за долгов

Шмелев вместе с супругой Софьей Шац переехали из России в Португалию сразу после начала СВО. Однако мужчина забыл закрыть ИП, которое открывал в стране для продажи продуктов.

ФСПП открыла в отношении Шмелева два производства на сумму более 120 тысяч рублей. Также у него есть еще один долг в 190 тысяч рублей. В начале прошлого года она все же закрыл ИП, но долги погасить не удосужился.

В том числе в должниках числится и тесть Шмелева — Михаил Шац*. Его ИП продолжает работу в России. На данный момент телеведущий должен налоговой 46 тысяч рублей.

* Физическое лицо признано иноагентом на территории России.

** Физическое лицо внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

