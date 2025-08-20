Рядом с местом гибели: бронзовый памятник Дарье Дугиной открыли в Подмосковье

В Одинцовском горокруге Подмосковья появился памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной, которая погибла при взрыве автомобиля, организованном спецслужбами Украины. Монумент официально открыли в парке Захарово в третью годовщину гибели Дугиной, передает корреспондент РИА Новости .

На памятнике изображена публицист, стоящая во весь рост и держащая в руках книгу. На церемонии открытия присутствовала мать Дугиной Наталия Мелентьева, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев и другие.

Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года во время взрыва автомобиля, на котором она ехала по Можайскому шоссе. Убийство российского политолога организовали украинские спецслужбы, заявляло ФСБ.

По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, памятник Дугиной открыли недалеко от места, где она погибла три года назад. Монумент отлит из бронзы.

«Три года назад Даша Дугина погибла от рук украинских извергов. Светлой души девочка, любившая свою страну», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.