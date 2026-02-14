Ряд пользователей в РФ не могут зайти в Госуслуги без приложения Max

Некоторые владельцы смартфонов iPhone в России не могут войти на сайт «Госуслуги» без получения кода в приложении нацплатформы Max, сообщает РИА Новости .

Когда пользователь пытается зайти на «Госуслуги», то телефон запрашивает код подтверждения через Max. Затем переводит на страницу скачивания мессенджера, апосле этого приходит push-уведомление с кодом.

«Установите национальный мессенджер и подтверждайте вход через Max. Получайте коды подтверждения в чат мессенджера. Для этого скачайте приложение и зарегистрируйтесь по номеру», — написано на странице «Госуслуг» при входе на портал.

Что касается пользователей Android, то они могут зайти на «Госуслуги» без скачивания приложения нацплатформы.

В августе 2025 года Минцифры сообщило, что россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на «Госуслугах» через российский Мах. Он не требует установки допприложения для создания одноразовых паролей, если пользователь уже установил мессенджер. Кроме того, он позволяет получить код для входа на «Госуслуги» тем, у кого нет возможности получать смс.

