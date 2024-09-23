Ряд населенных пунктов Раменского округа передали в подчинение Люберцам
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень населенных пунктов Раменского округа, которые перейдут в административное подчинение городского округа Люберцы.
Речь идет о селе Верхнее Мячково, поселке Всесоюзного электротехнического института им. Ленина, деревне Михнево, поселке Опытное поле, деревне Островцы и селе Сельцо.
Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в регионе.
Также губернатор отмечал, что власти Московской области слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.