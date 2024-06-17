Рябиновую Аллею победителей высадили в центральном парке Луховиц

Аллею победителей, состоящую из рябин, заложили в луховицком городском парке, который носит имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Григорьевича Воробьева. Деревья посажены близ мемориала, установленного в честь этого авиатора, передает пресс-служба администрации городского округа.

Инициатором проведения акции выступили представители ветеранской организации, которая создана при Луховицком авиационном заводе имени Павла Андреевича Воронина. В Луховицах это самое крупное и градообразующее предприятие.

Участниками посадки стали директор авиазавода Зуфар Миргалимов и ветераны производства, депутат Московской областной думы Максим Коркин, глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин, представители центра объединения гражданских инициатив «Единые» местного отделения партии «Единая Россия» и активисты окружного молодежного парламента.

«Приятно поддержать столь значимую инициативу и украсить наш парк новыми деревьями. Проследим, чтобы рябины прижилась и уже в скором будущем радовали жителей и гостей города красотой. Это не первая такая акция, которая прошла в текущем году на территории парка. Ранее с учениками второй и девятой луховицких городских школ посадили молодые ели и кусты сирени», — сказал Сергей Тимохин.

Деревья станут именными. У каждого из них будут установлены таблички с информацией в память о ветеранах Великой Отечественной войны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.