Ритуальное жертвоприношение петуха совершили на кладбище во Владивостоке
Ритуальное жертвоприношение петуха совершили на Морском кладбище во Владивостоке. Местных жителей просят быть осторожными, сообщает Amur Mash.
На опубликованных кадрах видно, как между могилами лежит обезглавленная птица и несколько бутылок с неизвестной жидкостью.
«Морское кладбище. Опять какие-то ритуалы проводят, нечисть всякая», — заявил автор видеоролика.
Ранее стало известно, что в Индии 35-летняя женщина пыталась излечить младшего сына, страдающего от психического и физического заболевания, принеся в жертву дочь во время оккультного ритуала.
