РИАМО вошло в шорт-лист Национальной премии «Люди слова»

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) попало в шорт-лист второго сезона национальной премии «Люди слова» от платформы «Дзен». Агентство претендует на победу в категориях «Городская повестка» и «Общественная повестка».

Самая высокая конкуренция среди участников наблюдается в номинациях «Общественная повестка», «Городская повестка» и «Новые форматы». Всего на премию получено 217 заявок в девяти номинациях.

Национальная премия «Люди слова» отмечает тех, кто формирует информационную повестку. Эта профессиональная награда, впервые запущенная в 2025 году, отмечает лучшие СМИ, бренды и команды, которые развивают свои каналы на «Дзене» (при наличии метки А+ и аудитории свыше 10 тыс. подписчиков).

Заявки принимали в нескольких категориях и номинациях.

— Категория «Слово, которое услышали». Номинации «Мастерство управления» (новые форматы, медиадостижение), «Мастерство слова» (международная повестка, общественная повестка, городская повестка), «Мастерство жанра» (лучшее медиа о звездах, спортивное медиа года, лайфстайл медиа года, национальные проекты).

— Категория «Слово, которое оценили». Номинации «Медиахолдинг года», «Ведомство года», «Федеральное медиа года», «Регион года» и «Региональное медиа года».

— Категория «Выбор Дзена». Номинации «Специальные номинации» и «Человек слова».

Оценивать номинантов будет судейский комитет, состоящий из экспертного совета (100 человек) и большого жюри (20-30 членов жюри).

Имена победителей объявят 3 декабря на торжественной церемонии в Московском театре мюзикла. В рамках события также вручат специальный приз «Человек слова» автору, внесшему значимый вклад в информационную повестку страны.

Второй сезон премии стал масштабнее: к участию теперь приглашены не только журналисты и медиа, но и представители бизнеса и регионов, для которых введены новые категории — «Бизнес года» и «Регион года».

Полный список номинантов можно посмотреть на сайте премии.

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