РИАМО стало лучшим региональным СМИ на премии «Труд крут»

Региональные информационное агентство Московской области (РИАМО) получило диплом за победу в номинации «Лучшее региональное СМИ по освещению трудоустройства молодежи» национальной премии в области создания условий и поддержки трудоустройства молодежи «Труд крут».

Премия посвящена 65-летию движения студенческих отрядов РФ и 20-летию учреждения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Награждение номинантов премии состоялось в Москве в субботу. РИАМО одержало победу в номинации как лучшее региональное СМИ, освещающее трудоустройство молодежи.

«Публикация материалов о студенческих отрядах и в целом о занятости молодежи, возможности трудоустройства для нее помогает повысить значимость деятельности отрядов, дает молодым людям увидеть, какие у них есть возможности, и понять, что им окажут поддержку. Все это делает имидж работающей и целеустременной молодежи привлекательным и для будущих студентов — школьников, и для работодателей, которые заинтересованы в молодых и целеустремленных сотрудниках», — сказала шеф-редактор сайта РИАМО Анна Донцова.

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» в 2024 году празднует юбилей со дня своего основания.

РИАМО освещает события Москвы и Подмосковья, а также значимые федеральные и мировые события в преломлении региона. Информагентство работает с осени 2014 года.