РФ входит в топ-10 государств мира по числу исследований и разработок Общество сегодня в 11:53

Благодаря отечественным ученым, РФ находится в десятке ведущих государств мира по числу исследований и разработок. Так вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил с Днем российской науки всех задействованных в областях исследований и разработок, сообщает пресс-служба правительства.