РФ входит в топ-10 государств мира по числу исследований и разработок
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Благодаря отечественным ученым, РФ находится в десятке ведущих государств мира по числу исследований и разработок. Так вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил с Днем российской науки всех задействованных в областях исследований и разработок, сообщает пресс-служба правительства.
Чиновник добавил, что работа ученых востребована. Она находит отклик в обществе.
По информации Аналитического центра ВЦИОМ, 80% россиян доверяют мнению ученых. Также они гордятся отечественными открытиями.
По словам Чернышенко, благодаря ученым РФ находится на восьмом месте ведущих государств мира по объему исследований и разработок. Российская наука становится увереннее и мощнее.
