РФ входит в топ-10 государств мира по числу исследований и разработок

Общество
Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Благодаря отечественным ученым, РФ находится в десятке ведущих государств мира по числу исследований и разработок. Так вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил с Днем российской науки всех задействованных в областях исследований и разработок, сообщает пресс-служба правительства.

Чиновник добавил, что работа ученых востребована. Она находит отклик в обществе.

По информации Аналитического центра ВЦИОМ, 80% россиян доверяют мнению ученых. Также они гордятся отечественными открытиями.

По словам Чернышенко, благодаря ученым РФ находится на восьмом месте ведущих государств мира по объему исследований и разработок. Российская наука становится увереннее и мощнее.

