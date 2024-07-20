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На фоне масштабных сбоев у Windows 19 июля Российская Федерация, будучи в состоянии глобальной кибернапряженности, смогла показать технологическую устойчивость и транспортный суверенитет благодаря отказу от этой ОС и использованию отечественных операционных систем Astra Linux и СУБД, а также некоторых резервных. Об этом сообщила РИАМО член экспертного клуба «Дигория» Екатерина Бронская.

«Участники мирового сообщества находятся в большой зависимости от киберпространства, что обязывает пользователей еще более тщательно проверять состояние используемых в работе систем, особенно на таких государственных стратегических объектах, как транспортная отрасль», — сказала Бронская.

Сохранение стабильного функционирования стратегической области, отвечающей за пространственное и территориальное управление, указывает на способность России реализовывать госуправление вопреки непредвиденным обстоятельствам.

«Не затронувший нашу страну глобальный киберсбой показал готовность Российской Федерации сохранять управление воздушным пространством на достойном уровне. Решение о переходе на отечественные операционные системы успешно прошло проверку 19 июля», — добавила эксперт.

Прекращение работы аэропортов вызвало серьезный общественный резонанс из-за сокращения возможностей населения сохранять свою мобильность. Обеспечение работы аэрогаваней государством лежит в плоскости понимания транспортной политики не только с материальной точки зрения, но и с психологической, что подтверждает их статус стратегических объектов.