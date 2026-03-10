РФ полностью обеспечена собственным лесосеменным материалом на текущий год

«В рамках поручения Президента России ведется системная работа по сохранению наших лесных ресурсов. В 2025 году лесовосстановление вновь превысило выбытие. Это очень важный показатель. Большое значение здесь имеет заготовка качественных семян. В 2025 году плановые показатели по данному направлению были выполнены с превышением более чем на 20%. Необходимые объемы на 2026 год также будут своевременно подготовлены и полностью обеспечат потребности нашего лесного хозяйства. Отмечу, что речь идет только о российских семенах. Они в том числе будут использованы для создания „зеленых поясов“ вокруг крупных городов и промышленных центров», — отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Наибольший объем семян лесных растений планируется заготовить в текущем году в Хабаровском, Приморском и Красноярском крае, Республике Татарстан, Воронежской и Волгоградской области. Среди основных пород для заготовки — сосна, ель, лиственница, дуб и кедр.

Важно отметить, что с 1 сентября прошлого года вступили в силу новые правила в сфере лесного семеноводства. Так, например, определены понятия и категории семян, сеянцев и саженцев лесных растений, установлены правила их использования при воспроизводстве лесов. Эти изменения позволят проводить работы по лесовосстановлению и лесоразведению более качественно.

Вице-премьер также добавил, что в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» планируется создать, модернизировать и оснастить необходимой техникой более 240 питомнических хозяйств.