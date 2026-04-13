РФ первой в мире создала отдельный класс воздушного пространства для БПЛА
В РФ быстро развивается область гражданских беспилотных систем. Для БПЛА создан новый класс воздушного пространства — Н, рассказал в интервью ИС «Вести» заместитель председателя Правительства России Виталий Савельев.
В рамках него беспилотники могут летать в упрощенном формате. Однако им разрешено подниматься на высоту до 150 метров.
На определенных маршрутах ограничения не такие жесткие. Там можно летать на высоте до 3 050 метров. Благодаря этому, удается добиться ускорения организации полетов.
На высоте до 150 метров БПЛА можно летать без разрешений. Аналогичного воздушного пространства не создали пока еще в иных государствах мира, в том числе в КНР. Савельев считает, что в будущем беспилотники будут активно использовать в бизнес-секторе.
