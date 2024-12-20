Результаты работы центров «Точка роста» обсудили в Подмосковье

На базе Бутовской школы № 2 Ленинского городского округа прошел Всероссийский семинар для педагогов и руководителей образовательных организаций, посвященный результатам работы Центров «Точка роста» в рамках реализации национального проекта «Образование». В мероприятии приняли участие представители Министерства образования Московской области, педагоги и руководители школ региона, сообщает пресс-служба ведомства.

С 2019 года в Подмосковье было создано 505 Центров «Точка роста», из которых 119 направлены на гуманитарное образование, а 386 — на естественные и технологические науки. В них обучаются более 179 тысяч школьников. «Точки роста» функционируют в общеобразовательных организациях, которые расположены в сельской местности и малых городах. Они являются частью федерального проекта «Современная школа», который направлен на улучшение качества образования и создание условий для развития талантов детей и молодежи.

Центры обеспечены современным оборудованием для реализации образовательных программ по предметам естественно-научной, технологической и гуманитарной направленности. В частности, в рамках работы центров реализуются учебные программы по «Физике», «Химии», «Биологии», «Информатике», «Основам безопасности жизнедеятельности» и «Технологии». С 2021 года особое внимание уделяется улучшению преподавания предметов, связанных с естественными науками и технологиями, а также внедрению цифровых технологий в процесс обучения.

С приветственным словом на мероприятии выступила заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима. Вместе с участниками семинара она обсудила показатели эффективности работы центров. Итогом повышения качества образования посредством обучения детей на базе центров «Точка роста» является положительная динамика успеваемости обучающихся: в 2024 году значительно увеличилось количество школьников, набравших более 90 баллов по физике, химии и биологии. Так, по физике — на 71 человек больше, чем в 2021 году, по химии — на 90 человек, а по биологии — на 35.

Кроме того, в первом полугодии учебного года 2023-2024 на базе центров прошли многочисленные мероприятия: мастер-классы по цифровой грамотности, научно-практические и межрегиональные педагогические конференции, а также соревнования по шахматам и турнир по управлению беспилотным транспортом.

«„Точки роста“ дают возможность детям и педагогам изучать предметы, используя современное оборудование, и развивать исследовательские навыки. Таким образом, Центры „Точка роста“ становятся важным элементом образовательной инфраструктуры, который способствует развитию образования в регионе», — подчеркнули в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.